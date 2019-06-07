В Киеве возле озера нашли снаряды времен Второй мировой

Так, 6 мая, в урочище Лысая гора, в Голосеевском районе столицы обнаружен один артиллерийский снаряд АС-75 мм, а в Деснянском районе на ул. Крайняя, у озера Алмазное был найден артиллерийский снаряд АС-152 мм, в количестве 1 единица, АС-122 мм в количестве 1 единица а также АС-75 мм, в количестве 1 единица. Все боеприпасы - времен Второй мировой войны.

Спасатели изъяли опасные находки и уничтожили их на полигоне.

В пресс-центре отметили, что всего с начала года на территории Киева было изъято и уничтожено 558 взрывоопасных предметов Второй мировой войны.

Напомним, в Донецкой области мужчина погиб от взрыва снаряда, который принес домой.