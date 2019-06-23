В Ивано-Франковской области пиротехники уничтожили 27 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В пятницу группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления ГСЧС в области в городе Ивано-Франковск на улице Химиков уничтожено один 20 мм артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны обнаружен на открытой территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В тот же день в селе Лесная Слободка Коломыйского района при осуществлении работ по техническому обследованию, согласно Плана выполнения задач по разведке и разминированию территории Ивано-Франковской области в 2019 году было уничтожено одну 82 мм минометную мину, шестнадцать 50 мм минометных мин, семь противопехотных мин ПОМЗ-2, одну универсальную гранату "Gewehrspreggranate 30" и один другой взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.
Напомним, в Деснянском районе столицы возле озера Алмазне нашли три артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.