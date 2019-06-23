В Ивано-Франковской области пиротехники уничтожили 27 взрывоопасных предметов

В тот же день в селе Лесная Слободка Коломыйского района при осуществлении работ по техническому обследованию, согласно Плана выполнения задач по разведке и разминированию территории Ивано-Франковской области в 2019 году было уничтожено одну 82 мм минометную мину, шестнадцать 50 мм минометных мин, семь противопехотных мин ПОМЗ-2, одну универсальную гранату "Gewehrspreggranate 30" и один другой взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны.

Напомним, в Деснянском районе столицы возле озера Алмазне нашли три артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны.