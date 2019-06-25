Розмінування міноносця "Фрунзе": вже знищено майже 300 боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У Херсонскій області триває розмінування ескадреного міноносця "Фрунзе". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій Херсонщини.
Так, піротехнічною групою Аварійно-рятувального загону спецпризначення обласної Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжуються роботи з розмінування ескадреного міноносця "Фрунзе", що затонуло у часи 2-ї Світової війни у Чорному морі в районі Тендрівської коси Голопристанського району.
За час розмінування, що розпочались 15 червня, вже піднято на поверхню та знищено 298 боєприпасів, серед яких різнокаліберні артилерійські снаряди та ручні гранати.
Нагадаємо, на Івано-Франківщині піротехніки знищили 27 вибухонебезпечних предметів
Також УНН повідомляв, що Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі.