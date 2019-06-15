Зеленський з Аваковим відкрили центр розмінування ДСНС

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.