Зеленський з Аваковим відкрили центр розмінування ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкрили Центр ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу МВС.
Водночас у прес-службі АП вказали, що Глава держави оглянув медико-санітарну частину Центру, а також частини піротехнічних робіт і гуманітарного розмінування.
"Зараз у нас війна, і ми всі хочемо, щоб вона закінчилася. Ми розуміємо, що на вас – дуже серйозна місія, серйозна відповідальність. Ми обов’язково повернемо наші території, бо Україна у нас єдина. Розмінування продовжуватиметься. Тисячі гектарів чекають на вас. Я вам усім бажаю успіху, бережіть себе", – сказав Президент.
Як вказали в АП, для Центру, крім сучасного обладнання, закуплено роботів, які допомагатимуть з розмінуванням, щоб зберегти життя людей. Нині на території Донбасу, що перебуває під контролем України, заміновано 7 тис. кв. км.
Зеленський також оглянув автомобілі пожежної служби Маріуполя. У залі управління інформацією Президент взяв участь у прямому включенні з села Бердянське, де працівники ДСНС відновлюють оселі, постраждалі від артилерійських обстрілів.
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, за даними МВС, зазначив, що невдовзі Донеччина буде посилена й вертолітним загоном.
Нагадаємо, Президент анонсував інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу.