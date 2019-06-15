Президент анонсував інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки в Маріуполь відзначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу і пообіцяв найближчим часом інвестиційні вливання у такі проекти. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – зазначив він.
Нагадаємо, Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.
Це вже друга поїздка Зеленського на Донбас, вперше Президент побував на передовій наприкінці травня.