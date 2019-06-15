Зеленський розповів у Маріуполі про підготовку законопроектів щодо бізнесу

КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Маріуполя відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.