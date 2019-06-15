Зеленський розповів у Маріуполі про підготовку законопроектів щодо бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Маріуполя відвідав мультихаб Spalah, де поспілкувався з прогресивною молоддю та представниками бізнесу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
Як зазначається, Глава держави переглянув презентацію програми розвитку малого та середнього підприємництва міста.
Президент зауважив, що малий і середній бізнес – це "кров для організму країни".
"Що може зробити влада? Влада може не заважати і лише допомагати", – сказав він.
Президент також наголосив на важливості реформи правоохоронних органів.
"Головна мета – "держава у смартфоні", щоб мінімізувати спілкування бізнесу з чиновниками", – підкреслив Зеленський.
Президент зазначив, що нині готуються реформаторські законопроекти, які сприятимуть розвитку малого та середнього бізнесу.
Окремо Володимир Зеленський відзначив важливість розвитку інфраструктури Донбасу.
"Найближчим часом будуть інвестиційні вливання в інфраструктуру Донбасу. Я говорю про це з усіма іноземними інвесторами", – резюмував він.
Також Президент поспілкувався зі слухачами ІТ-курсу Beetroot Academy.
Нагадаємо, Зеленський сьогодні здійснює робочу поїздку на Донбас.