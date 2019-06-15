Зеленський сьогодні їде на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у суботу, 15 червня, здійснить робочу поїзду до Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу АП.
"У суботу, 15 червня, Президент України Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Донецьку область", - йдеться у повідомленні.
Програмою передбачено відвідання Главою держави міста Маріуполь.
Нагадаємо, Зеленський здійснив першу робочу поїздку на передову наприкінці травня.