Зеленский рассказал в Мариуполе о подготовке законопроектов по бизнесу
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
Как отмечается, Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.
Президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".
"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.
Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.
"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Отдельно Владимир Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - резюмировал он.
Также Президент пообщался со слушателями ІТ-курса Beetroot Academy.
Напомним, Зеленский сегодня совершает рабочую поездку на Донбасс.