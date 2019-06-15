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Зеленский рассказал в Мариуполе о подготовке законопроектов по бизнесу

Киев • УНН

 • 12173 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь посетил мультихаб Spalah, где пообщался с прогрессивной молодежью и представителями бизнеса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.

Зеленский рассказал в Мариуполе о подготовке законопроектов по бизнесу

Как отмечается, Глава государства посмотрел презентацию программы развития малого и среднего предпринимательства города.

Президент отметил, что малый и средний бизнес - это "кровь для организма страны".

"Что может сделать власть? Власть может не мешать и только помогать", - сказал он.

Президент также подчеркнул важность реформы правоохранительных органов.

"Главная цель - "государство в смартфоне", чтобы минимизировать общение бизнеса с чиновниками", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельно Владимир Зеленский отметил важность развития инфраструктуры Донбасса.

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - резюмировал он.

Также Президент пообщался со слушателями ІТ-курса Beetroot Academy.

Напомним, Зеленский сегодня совершает рабочую поездку на Донбасс.

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