Президент анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Мариуполь отметил важность развития инфраструктуры Донбасса и пообещал в ближайшее время инвестиционные вливания в такие проекты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу АП.
"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - отметил он.
Напомним, Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.
Это уже вторая поездка Зеленского на Донбасс, впервые Президент побывал на передовой в конце мая.