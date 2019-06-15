Президент анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса

"В ближайшее время будут инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса. Я говорю об этом со всеми иностранными инвесторами", - отметил он.

Напомним, Президент отметил, что сейчас готовятся реформаторские законопроекты, способствующие развитию малого и среднего бизнеса.

Это уже вторая поездка Зеленского на Донбасс, впервые Президент побывал на передовой в конце мая.