Зеленский с Аваковым открыли центр разминирования ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков открыли Центр ГСЧС для комплексных задач на море и суше с пиротехнических работ и подводного разминирования в Мариуполе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
В пресс-службе АП указали, что Глава государства осмотрел медико-санитарную часть Центра, а также части пиротехнических работ и гуманитарного разминирования.
"Сейчас у нас война, и мы все хотим, чтобы она закончилась. Мы понимаем, что на вас - очень серьезная миссия, серьезная ответственность. Мы обязательно вернем наши территории, потому что Украина у нас едина. Разминирование будет продолжаться. Тысячи гектаров ждут вас. Я вам всем желаю успеха, берегите себя ", - сказал Президент.
Как указали в АП, для Центра, кроме современного оборудования, закуплены роботы, которые будут помогать с разминированием, чтобы сохранить жизни людей. Сейчас на территории Донбасса, находящейся под контролем Украины, заминировано 7 тыс. кв. км.
Зеленский также осмотрел автомобили пожарной службы Мариуполя. В зале управления информацией Президент принял участие в прямом включении из села Бердянское, где работники ГСЧС восстанавливают дома, пострадавшие от артиллерийских обстрелов.
Министр внутренних дел Арсен Аваков, по данным МВД, отметил, что вскоре Донецкая область будет усилена и вертолетным отрядом.
Напомним, Президент анонсировал инвестиционные вливания в инфраструктуру Донбасса.