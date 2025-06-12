Розыск пропавших без вести будет продолжаться, даже если суд признал их умершими - Добросердов

Если суд выносит решение о том, что лицо, пропавшее без вести, умерло, то розыск человека будет продолжаться и в дальнейшем пока его не найдут. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов во время брифинга, передает УНН.

Статус пропавшего без вести – это гарантия того, что государство будет искать это лицо, пока не будет установлен тот или иной факт. Первый, это когда лицо вернется живым, второй – это когда следователь или прокурор вынесут процессуальное решение об идентификации лица. Сейчас очень много дискуссий о том, когда семьи обращаются в суд с заявлениями об объявлении умершими. В законе четко написано, если суд выносит такое решение, то розыск такого лица дальше будет продолжаться, пока его не найдут - заявил Добросердов.

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Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект об определении сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.