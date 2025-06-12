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Розыск пропавших без вести будет продолжаться, даже если суд признал их умершими - Добросердов

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Артур Добросердов сообщил, что статус пропавшего без вести гарантирует продолжение поисков государством, даже после решения суда об объявлении лица умершим, до момента его нахождения.

Розыск пропавших без вести будет продолжаться, даже если суд признал их умершими - Добросердов

Если суд выносит решение о том, что лицо, пропавшее без вести, умерло, то розыск человека будет продолжаться и в дальнейшем пока его не найдут. Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов во время брифинга, передает УНН.

Статус пропавшего без вести – это гарантия того, что государство будет искать это лицо, пока не будет установлен тот или иной факт. Первый, это когда лицо вернется живым, второй – это когда следователь или прокурор вынесут процессуальное решение об идентификации лица. Сейчас очень много дискуссий о том, когда семьи обращаются в суд с заявлениями об объявлении умершими. В законе четко написано, если суд выносит такое решение, то розыск такого лица дальше будет продолжаться, пока его не найдут 

- заявил Добросердов.

В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев03.02.25, 16:48 • 29485 просмотров

Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект об определении сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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