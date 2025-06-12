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Розшук зниклих безвісти триватиме, навіть якщо суд визнав їх померлими - Добросердов

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Артур Добросердов повідомив, що статус зниклого безвісти гарантує продовження пошуків державою, навіть після рішення суду про оголошення особи померлою, до моменту її знаходження.

Розшук зниклих безвісти триватиме, навіть якщо суд визнав їх померлими - Добросердов

Якщо суд виносить рішення про те, що особа зникла безвісти померла, то розшук людини буде тривати й надалі поки її не знайдуть. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов під час брифінгу, передає УНН.

Статус зниклого безвісти – це гарантія того, що держава буде шукати цю особу поки не буде встановлено один чи інший факт. Перший, це коли особа повернеться жива, другий – це коли слідчий чи прокурор винесуть процесуальне рішення, щодо ідентифікації особи. Зараз дуже багато дискусій щодо того, коли родини звертаються до суду із заявами про оголошення померлими. В законі чітко написано, якщо суд виносить таке рішення, то розшук такої особи далі буде тривати поки її не знайдуть 

- заявив Добросердов.

У МВС назвали кількість зниклих безвісти українців03.02.25, 16:48 • 29491 перегляд

Доповнення

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Верховна Рада України
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