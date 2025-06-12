Розшук зниклих безвісти триватиме, навіть якщо суд визнав їх померлими - Добросердов

Якщо суд виносить рішення про те, що особа зникла безвісти померла, то розшук людини буде тривати й надалі поки її не знайдуть. Про це повідомив Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов під час брифінгу, передає УНН.

Статус зниклого безвісти – це гарантія того, що держава буде шукати цю особу поки не буде встановлено один чи інший факт. Перший, це коли особа повернеться жива, другий – це коли слідчий чи прокурор винесуть процесуальне рішення, щодо ідентифікації особи. Зараз дуже багато дискусій щодо того, коли родини звертаються до суду із заявами про оголошення померлими. В законі чітко написано, якщо суд виносить таке рішення, то розшук такої особи далі буде тривати поки її не знайдуть - заявив Добросердов.

У МВС назвали кількість зниклих безвісти українців

Доповнення

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями.