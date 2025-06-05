Рада зробила крок до врегулювання відліку строків для оголошення судом померлими зниклими безвісти солдатів
Київ • УНН
ВР ухвалила законопроєкт, який визначає строки оголошення померлими зниклих безвісти у зв’язку з воєнними діями. Суд зможе зробити це через 6 місяців після зникнення.
Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Деталі
Гончаренко повідомив, що "за" проголосували 262 нардепи.
Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. Вносяться зміни до ст. 46 Цивільного кодексу
Він зазначив, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.
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Контекст
Національна Асоціація Адвокатів України зазначала, що згідно з чинною редакцію норми фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. Але з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.
Автори законодавчої ініціативи відзначають, що суди по-різному тлумачать умови застосування таких обставин, зокрема, стосовно початку відліку визначених у цій нормі строків, необхідних для звернення до суду із відповідною заявою. Так одні вважають, що ці строки слід обраховувати з моменту настання події, що могла призвести до смерті особи. Інші - з моменту закінчення воєнних дій (воєнного стану) на території держави. Питання навіть було предметом розгляду Великої Палати Верховного Суду у справі № 755/11021/22. У ній суд наголосив, що застосування другого підходу суперечить принципу верховенства права та його складовій - правовій визначеності.
Саме тому проектом пропонується доповнити норму ч. 2 ст. 46 ЦК про те, що строк у шість місяців, коли суд може оголосити фізичну особу померлою, слід обраховувати "від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель".
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Доповнення
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який змінює підхід у відкритті кримінального провадження та проведенні досудового розслідування у справах, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.