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Рада зробила крок до врегулювання відліку строків для оголошення судом померлими зниклими безвісти солдатів

Київ • УНН

 • 1094 перегляди

ВР ухвалила законопроєкт, який визначає строки оголошення померлими зниклих безвісти у зв’язку з воєнними діями. Суд зможе зробити це через 6 місяців після зникнення.

Рада зробила крок до врегулювання відліку строків для оголошення судом померлими зниклими безвісти солдатів

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт щодо визначення строків оголошення судом померлою фізичної особи, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.

Деталі

Гончаренко повідомив, що "за" проголосували 262 нардепи.

Фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. Вносяться зміни до ст. 46  Цивільного кодексу

- написав Гончаренко.

Він зазначив, що з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель.

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Контекст

Національна Асоціація Адвокатів України зазначала, що згідно з чинною редакцію норми фізична особа, яка пропала безвісти у зв’язку з воєнними діями, збройним конфліктом, може бути оголошена судом померлою після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. Але з урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

Автори законодавчої ініціативи відзначають, що суди по-різному тлумачать умови застосування таких обставин, зокрема, стосовно початку відліку визначених у цій нормі строків, необхідних для звернення до суду із відповідною заявою. Так одні вважають, що ці строки слід обраховувати з моменту настання події, що могла призвести до смерті особи. Інші - з моменту закінчення воєнних дій (воєнного стану) на території держави. Питання навіть було предметом розгляду Великої Палати Верховного Суду у справі № 755/11021/22. У ній суд наголосив, що застосування другого підходу суперечить принципу верховенства права та його складовій - правовій визначеності.

Саме тому проектом пропонується доповнити норму ч. 2 ст. 46 ЦК про те, що строк у шість місяців, коли суд може оголосити фізичну особу померлою, слід обраховувати "від настання обставин, які загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель".

Зміна характеру війни ускладнила пошук зниклих безвісти - Генштаб07.04.25, 13:38 • 11727 переглядiв

Доповнення

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який змінює підхід у відкритті кримінального провадження та проведенні досудового розслідування у справах, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаПолітика
Олексій Гончаренко
Верховна Рада
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