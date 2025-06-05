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Рада сделала шаг к урегулированию отсчета сроков для объявления судом умершими пропавших без вести солдат

Киев • УНН

 • 756 просмотра

ВР приняла законопроект, определяющий сроки объявления умершими пропавших без вести в связи с военными действиями. Суд сможет сделать это через 6 месяцев после исчезновения.

Рада сделала шаг к урегулированию отсчета сроков для объявления судом умершими пропавших без вести солдат

Верховная Рада приняла за основу законопроект об определении сроков объявления судом умершим физического лица, пропавшего без вести в связи с военными действиями. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

Гончаренко сообщил, что "за" проголосовали 262 нардепа.

Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Вносятся изменения в ст. 46  Гражданского кодекса

- написал Гончаренко.

Он отметил, что с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев с момента наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель.

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Контекст

Национальная Ассоциация Адвокатов Украины отмечала, что согласно действующей редакции нормы физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Но с учетом конкретных обстоятельств дела суд может объявить физическое лицо умершим и до истечения этого срока, но не ранее истечения шести месяцев.

Авторы законодательной инициативы отмечают, что суды по-разному толкуют условия применения таких обстоятельств, в частности, относительно начала отсчета определенных в этой норме сроков, необходимых для обращения в суд с соответствующим заявлением. Так одни считают, что эти сроки следует исчислять с момента наступления события, которое могло привести к смерти лица. Другие - с момента окончания военных действий (военного положения) на территории государства. Вопрос даже был предметом рассмотрения Большой Палаты Верховного Суда по делу № 755/11021/22. В нем суд отметил, что применение второго подхода противоречит принципу верховенства права и его составляющей - правовой определенности.

Именно поэтому проектом предлагается дополнить норму ч. 2 ст. 46 ГК о том, что срок в шесть месяцев, когда суд может объявить физическое лицо умершим, следует исчислять "с момента наступления обстоятельств, которые угрожали ему смертью или дают основание предполагать его гибель".

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Дополнение

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который изменяет подход в открытии уголовного производства и проведении досудебного расследования по делам, связанным с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаполитика
Алексей Гончаренко
Верховная Рада
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