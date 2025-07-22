Ровенская область: 11 населенных пунктов полностью обесточены после непогоды

В Ровенской области 11 населенных пунктов полностью обесточены, еще 3 - частично, передает УНН со ссылкой на Ровенскую ОВА.

11 населенных пунктов Ровенской области полностью обесточены, еще 3 - частично. Таковы последствия сегодняшней непогоды - говорится в сообщении.

По данным ОВА, по состоянию на 21:00 все еще без света 5926 абонентов во всех районах области.

Энергетики и представители других служб работают над восстановлением электроснабжения - говорится в сообщении.

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