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Рівненщина: 11 населених пунктів повністю знеструмлені після негоди

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

На Рівненщині 11 населених пунктів повністю знеструмлені, ще 3 – частково. Станом на 21:00 без світла залишаються 5926 абонентів у всіх районах області.

Рівненщина: 11 населених пунктів повністю знеструмлені після негоди

На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 - частково, передає УНН із посиланням на Рівненську ОВА.

11 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 - частково. Такі наслідки сьогоднішньої негоди 

- йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, станом на 21:00 все ще без світла 5926 абонентів у всіх районах області.

Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання - йдеться у повідомленні.

Київ накрила негода: п'ять людей постраждало, серед них 13-річна дівчинка22.07.25, 20:10 • 3860 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Рівненська область
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