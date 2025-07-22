Рівненщина: 11 населених пунктів повністю знеструмлені після негоди
Київ • УНН
На Рівненщині 11 населених пунктів повністю знеструмлені, ще 3 – частково. Станом на 21:00 без світла залишаються 5926 абонентів у всіх районах області.
На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 - частково, передає УНН із посиланням на Рівненську ОВА.
11 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 - частково. Такі наслідки сьогоднішньої негоди
За даними ОВА, станом на 21:00 все ще без світла 5926 абонентів у всіх районах області.
Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання - йдеться у повідомленні.
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