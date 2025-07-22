Рівненщина: 11 населених пунктів повністю знеструмлені після негоди

На Рівненщині 11 населених пунктів знеструмлені повністю, ще 3 - частково, передає УНН із посиланням на Рівненську ОВА.

11 населених пунктів Рівненщини знеструмлені повністю, ще 3 - частково. Такі наслідки сьогоднішньої негоди - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, станом на 21:00 все ще без світла 5926 абонентів у всіх районах області.

Енергетики та представники інших служб працюють над відновленням електропостачання - йдеться у повідомленні.

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