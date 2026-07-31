Россию не допустили к чемпионату мира по хоккею 2027 года и еще нескольким турнирам

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила россию к участию в мужском чемпионате мира по хоккею 2027 года и еще трех турнирах сезона 2026-2027. Об этом сообщила IIHF, пишет УНН.

Детали

Совет IIHF повторно рассмотрел запрос Федерации хоккея россии о возвращении российских команд к международным соревнованиям после решения Дисциплинарного совета.

По итогам оценки безопасности, операционной целесообразности и спортивной добросовестности было решено не допускать россию к чемпионату мира среди мужчин, юниорскому чемпионату мира, а также чемпионатам мира среди мужчин и женщин до 18 лет в сезоне 2026-2027.

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В то же время IIHF сообщила, что вопрос участия женской сборной россии в чемпионате мира 2027 года будет рассмотрен отдельно в ноябре 2026 года.

В федерации отметили, что решение будет приниматься с учетом ситуации с безопасностью, оценки рисков и других обстоятельств, которые будут действовать на тот момент.

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