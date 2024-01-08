россияне за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения
Киев • УНН
Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области, повредив здания, но без жертв.
российские войска за прошедшие сутки ударили 96 раз по Запорожской области, в частности, выпустили 23 БПЛА. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.
За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 96 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области
Детали
Оккупанты совершили 3 обстрела из РСЗО Новоивановки и Малой Токмачки, а также 23 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному, Малой Токмачке и Полтавке.
70 вражеских артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Красного, Белогорья, Левадного, Преображенки, Роботино, Каменского, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.
"Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших!", - указал Малашко.
Дополнение
В результате утренней ракетной атаки российских войск на Запорожье пострадали два человека. Всего в городе прогремело пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы.
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