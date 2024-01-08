россияне за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
  •  13917 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
  •  70531 просмотра

Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета

Эксклюзив
В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
  •  122282 просмотра

В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

Эксклюзив
Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо
5 января  •  200555 просмотра

Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

Эксклюзив
Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
5 января  •  231597 просмотра

Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  206064 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

Эксклюзив
Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо
5 января  •  197974 просмотра

Оккупанты пытаются штурмовать позиции Сил обороны в направлении Часового Яра, важных успехов нет - Фитьо

Эксклюзив
Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных
4 января  •  171808 просмотра

Руководитель бухгалтерской фирмы: фактически каждый третий плательщик НДС сталкивается с блокировкой налоговых накладных

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
3 января  •  191589 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
3 января  •  203909 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  207194 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП
5 января  •  163209 просмотра

Следствие выявило почти 345 млн грн убытков от преступлений экс-депутата-убийцы и агента фсб Шепелева - ОГП

Эксклюзив
Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ
4 января  •  330693 просмотра

Перцовый газ против прихожан: чем в Винницкой области завершилось противостояние священника УПЦ МП с общиной, которая перешла в ПЦУ

Эксклюзив
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека
4 января  •  186351 просмотра

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Эксклюзив
Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ
4 января  •  342171 просмотра

Весомые аргументы: почему украинские производители продуктов поддерживают инициативы новой команды Минобороны по изменению системы питания в ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
rossiyane-za-sutki-obstrelyali-bolee-20-naselennikh-punktov-zaporozhskoi-oblasti-yest-razrusheniya

россияне за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 06:41  •  24681 просмотра

Read in English

Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области, повредив здания, но без жертв.

российские войска за прошедшие сутки ударили 96 раз по Запорожской области, в частности, выпустили 23 БПЛА. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения жилых домов. Об этом сообщил в понедельник председатель Запорожской ОВА Юрий Малашко, пишет УНН.

За прошедшие сутки военнослужащие рф нанесли 96 ударов по 22 населенным пунктам Запорожской области 

- написал Малашко в Telegram.

Детали 

Оккупанты совершили 3 обстрела из РСЗО Новоивановки и Малой Токмачки, а также 23 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодаровке, Волшебному, Малой Токмачке и Полтавке.

70 вражеских артобстрелов пришлись по территории Орехова, Железнодорожного, Новоандреевки, Новоданиловки, Красного, Белогорья, Левадного, Преображенки, Роботино, Каменского, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

"Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов. Без пострадавших!", - указал Малашко. 

Дополнение

В результате утренней ракетной атаки российских войск на Запорожье пострадали два человека. Всего в городе прогремело пять взрывов. Известно о попадании ракет в жилые районы. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
росіяни за добу обстріляли понад 20 населених пунктів Запорізької області: є руйнування
Russians shelled more than 20 settlements in Zaporizhzhya region overnight: there are destructions
Новости по теме

россияне за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения

Российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области, повредив здания, но без жертв.

Война •   •  24681 просмотра
россияне за сутки обстреляли более 20 населенных пунктов Запорожской области: есть разрушения

Ночью рф атаковала Одесскую область: разрушений и пострадавших нет

Российские войска атаковали Одессу с помощью беспилотников; 7 дронов были перехвачены в области. В Одесском районе упали обломки одного из сбитых беспилотников.

Война •   •  24279 просмотра
Ночью рф атаковала Одесскую область: разрушений и пострадавших нет

По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА

За сутки российские войска совершили 131 обстрел Херсонской области, в результате чего погибли 2 и были ранены 5 человек.

Война •   •  22696 просмотра
По Херсонской области россияне выпустили 670 снарядов, есть погибшие и раненые - ОВА

В Николаевской области ночью сбили "шахед" - ОВА

В Николаевской области был сбит беспилотник "шахед".

Война •   •  23734 просмотра
В Николаевской области ночью сбили "шахед" - ОВА

В Запорожье в результате ракетного удара рф двое пострадавших, было 5 взрывов - ОВА

В результате ракетного обстрела Запорожья российскими войсками два человека получили ранения; пять взрывов произошли в городе.

Война •   •  25046 просмотра
В Запорожье в результате ракетного удара рф двое пострадавших, было 5 взрывов - ОВА

Воздушные Силы сообщили о посадке вражеских истребителей

Воздушные Силы Украины сообщают о приземлении вражеских истребителей МиГ-31К.

Война •   •  26882 просмотра
Воздушные Силы сообщили о посадке вражеских истребителей

Запорожье подверглось вражеской атаке, есть пострадавшие - горсовет

Российские войска нанесли удар по Запорожью, есть пострадавшие, что подтвердил секретарь городского совета Анатолий Куртев.

Война •   •  26243 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке, есть пострадавшие - горсовет

Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на Кривой Рог

Российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу; последствия пока неизвестны.

Война •   •  28693 просмотра
Вилкул сообщил о вражеской ракетной атаке на Кривой Рог

Харьков: враг ударил по промышленным объектам

Вражеский обстрел промышленных объектов Харькова вызвал пожар и ранения одной женщины.

Война •   •  27775 просмотра
Харьков: враг ударил по промышленным объектам

На Хмельнитчине работает ПВО - официально

Жителей призвали оставаться в укрытиях.

Война •   •  33526 просмотра
На Хмельнитчине работает ПВО - официально