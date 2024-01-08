росіяни за добу обстріляли понад 20 населених пунктів Запорізької області: є руйнування
Київ • УНН
Російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів Запорізької області, пошкодивши будівлі, але без жертв.
російській війська минулої доби вдарили 96 разів по Запорізькій області, зокрема, випустили 23 БПЛА. Обійшлось без постраждалих, однак є руйнування житлових будинків. Про це повідомив у понеділок голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, пише УНН.
Минулої доби військовослужбовці рф завдали 96 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області
Деталі
Окупанти здійснили 3 обстріли з РСЗВ Новоіванівки та Малої Токмачки, а також 23 БПЛА-атаки по Гуляйполю, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Полтавці.
70 ворожих артобстрілів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Червоного, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Роботиного, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших міст і сіл на лінії вогню.
"Надійшло 4 повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих!", - вказав Малашко.
Доповнення
Внаслідок ранкової ракетної атаки російських військ на Запоріжжя постраждали двоє людей. Загалом у місті пролунало п'ять вибухів. Відомо про влучання ракет у житлові райони.