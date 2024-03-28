россияне вывели в Черное море подводную лодку с 4 "Калибрами" на борту - Силы Обороны Юга

Россияне вывели в Черное море подводный ракетоноситель после недельной паузы. На борту может быть до 4 "Калибров", поэтому уровень ракетной опасности очень высокий. Об этом предупредили в пресс-службе Сил Обороны Юга, пишет УНН.

После недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр". Уровень ракетной опасности очень высок! - говорится в сообщении.

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В ведомстве предостерегли украинцев быть внимательными к сигналам воздушных тревог. И оперативно переходить в укрытие.

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