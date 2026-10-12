россияне ударили по транспортному объекту и складу в Киеве
Киев • УНН
россияне атаковали левобережье Киева: ракеты попали в транспортный объект и складское здание. КГГА объявила об угрозе атаки дронов.
Враг поздно вечером в понедельник, 12 октября, продолжает массированную атаку на Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.
Детали
По его словам, россияне нанесли удар по левобережью Киева.
В Днепровском районе ракета попала в объект транспортной инфраструктуры. ... В Деснянском районе ракета попала в 4-этажное складское здание. Экстренные службы направляются на место
В 23:17 КГГА объявила об новой угрозе — опасности атаки беспилотников. Там призвали жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.
Напомним
В результате атаки на Киев вечером 12 октября погибли два человека, число пострадавших возросло до 11.
Атака на Киев — вражеский дрон упал на территории ЖК, где живёт футболист "Динамо"12.10.26, 22:56 • 5706 просмотров