$44.890.0450.310.18
ukenru
20:32 • 10639 просмотра
Взрывы без объявления тревоги в Киеве — "Флеш" призвал не делать поспешных выводов относительно передачи разведданных
20:24 • 11552 просмотра
россияне ударили по транспортному объекту и складу в Киеве
19:39 • 14053 просмотра
Враг ударил "бандеролями" по Харькову: разрушения серьёзные — обрушился целый подъезд
17:59 • 26435 просмотра
Украина подала ЕС список еще десяти российских олигархов для введения санкций — МИД
17:13 • 31025 просмотра
13 октября в Украине будут действовать графики отключения света — сколько очередей будут отключать
16:41 • 27462 просмотра
Сколько россия и Украина потеряли военнослужащих в сентябре: НАТО назвало цифру
16:06 • 26462 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры с ЕС — какие вопросы в центре вниманияPhoto
15:53 • 23218 просмотра
Мужчина бросил гранаты в полицейских и стрелял из автомата — первые подробности нападения в Кропивницком
12 октября, 15:31 • 19959 просмотра
Еврокомиссар Кос подтвердила, что завтра для Украины планируют открыть ещё два переговорных кластера
12 октября, 14:48 • 21040 просмотра
ВПК россии и причастные к "выборам" на ВОТ - кто в новом пакете санкций ЕС против рф и реакция Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
Китай прокомментировал объявленное Трампом "энергетическое перемирие" между Украиной и рф12 октября, 11:56 • 46805 просмотра
"Шахтёр" против "АЕКа", "Манчестер Сити" против "ПСЖ" - анонс второго тура ЛЧ12 октября, 13:17 • 35769 просмотра
До 44 часов в воде, а также испытание на прокол — какую проверку на прочность проходят ботинки для ВСУPhoto12 октября, 13:51 • 46394 просмотра
Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону16:52 • 15434 просмотра
Новый фильм "Digger" с Томом Крузом может стать одним из крупнейших провалов в истории кино18:51 • 7790 просмотра
публикации
До 44 часов в воде, а также испытание на прокол — какую проверку на прочность проходят ботинки для ВСУPhoto12 октября, 13:51 • 46495 просмотра
"Шахтёр" против "АЕКа", "Манчестер Сити" против "ПСЖ" - анонс второго тура ЛЧ12 октября, 13:17 • 35879 просмотра
Единые налоговые правила в отношении авиализинга должны помочь урегулировать уже имеющиеся споры — Катамадзе
Эксклюзив
12 октября, 12:50 • 41146 просмотра
Удар по цифровой империи путина: чем обернётся потеря дата-центров «Яндекса»Photo
Эксклюзив
12 октября, 11:27 • 45362 просмотра
Нобелевская премия по экономике 2026: как исследования Холла и Вудфорда помогают преодолевать безработицу и кризисыPhoto12 октября, 10:55 • 58654 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Марк Цукерберг
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Кропивницкий
Венгрия
Германия
Реклама
УНН Lite
Meta представила самые мощные ИИ-модели Muse Wonder и Wonder Full, акции компании начали расти19:26 • 6088 просмотра
Новый фильм "Digger" с Томом Крузом может стать одним из крупнейших провалов в истории кино18:51 • 7952 просмотра
Маск потратил сотни миллионов долларов, чтобы республиканцы сохранили контроль над Конгрессом — что на кону16:52 • 15519 просмотра
Написал Дронь, а прочитают Астафьева и Пройдаков — что известно о Радиодиктанте национального единства — 202612 октября, 12:35 • 31193 просмотра
В Париже сгорел старейший крытый продуктовый рынок, работавший с 1615 года12 октября, 10:08 • 48111 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Хранитель
Фильм
The New York Times
Фокс Ньюс

россияне ударили по транспортному объекту и складу в Киеве

Киев • УНН

 • 11557 просмотра

россияне атаковали левобережье Киева: ракеты попали в транспортный объект и складское здание. КГГА объявила об угрозе атаки дронов.

россияне ударили по транспортному объекту и складу в Киеве

Враг поздно вечером в понедельник, 12 октября, продолжает массированную атаку на Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Детали

По его словам, россияне нанесли удар по левобережью Киева.

В Днепровском районе ракета попала в объект транспортной инфраструктуры. ... В Деснянском районе ракета попала в 4-этажное складское здание. Экстренные службы направляются на место

- рассказал Кличко.

В 23:17 КГГА объявила об новой угрозе — опасности атаки беспилотников. Там призвали жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Напомним

В результате атаки на Киев вечером 12 октября погибли два человека, число пострадавших возросло до 11.

Атака на Киев — вражеский дрон упал на территории ЖК, где живёт футболист "Динамо"12.10.26, 22:56 • 5706 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Виталий Кличко
Киев