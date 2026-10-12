россияне ударили по транспортному объекту и складу в Киеве

Враг поздно вечером в понедельник, 12 октября, продолжает массированную атаку на Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

Детали

По его словам, россияне нанесли удар по левобережью Киева.

В Днепровском районе ракета попала в объект транспортной инфраструктуры. ... В Деснянском районе ракета попала в 4-этажное складское здание. Экстренные службы направляются на место - рассказал Кличко.

В 23:17 КГГА объявила об новой угрозе — опасности атаки беспилотников. Там призвали жителей срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Напомним

В результате атаки на Киев вечером 12 октября погибли два человека, число пострадавших возросло до 11.

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