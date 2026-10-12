росіяни вдарили по транспортному об’єкту та складу в Києві

Ворог пізно ввечері у понеділок, 12 жовтня, продовжує масовану атаку на Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка.

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За його словами, росіяни вдарили по лівобережжю Києва.

У Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. ... У Деснянському районі влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю. Екстрені служби прямують на місце - розповів Кличко.

О 23:17 КМДА оголсила нову загрозу - дронову небезпеку. Там закликали мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо

Внаслідок атаки на Київ ввечері 12 жовтня загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 11.

Атака на Київ - ворожий дрон впав на території ЖК, де живе футболіст “Динамо”