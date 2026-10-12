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росіяни вдарили по транспортному об’єкту та складу в Києві

Київ • УНН

 • 7362 перегляди

росіяни атакували лівобережжя Києва: ракети влучили в транспортний об’єкт і складську будівлю. КМДА оголосила дронову загрозу.

росіяни вдарили по транспортному об’єкту та складу в Києві

Ворог пізно ввечері у понеділок, 12 жовтня, продовжує масовану атаку на Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка.

Деталі

За його словами, росіяни вдарили по лівобережжю Києва.

У Дніпровському районі влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури. ... У Деснянському районі влучання ракети в 4-поверхову складську будівлю. Екстрені служби прямують на місце

- розповів Кличко.

О 23:17 КМДА оголсила нову загрозу - дронову небезпеку. Там закликали мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Нагадаємо

Внаслідок атаки на Київ ввечері 12 жовтня загинуло двоє людей, кількість постраждалих зросла до 11.

Атака на Київ - ворожий дрон впав на території ЖК, де живе футболіст “Динамо”12.10.26, 22:56 • 4370 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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