росіяни вдарили по транспортному об’єкту та складу в Києві
Київ • УНН
росіяни атакували лівобережжя Києва: ракети влучили в транспортний об’єкт і складську будівлю. КМДА оголосила дронову загрозу.
Ворог пізно ввечері у понеділок, 12 жовтня, продовжує масовану атаку на Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на міського голову столиці Віталія Кличка.
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За його словами, росіяни вдарили по лівобережжю Києва.
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О 23:17 КМДА оголсила нову загрозу - дронову небезпеку. Там закликали мешканців терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.
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