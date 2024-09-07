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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне ударили по Херсонщине: ранена 69-летняя женщина

россияне ударили по Херсонщине: ранена 69-летняя женщина

Киев  •  УНН

7 сентября 2024, 18:09  •  13688 просмотра

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В селе Одрадокаменка на Херсонщине россияне сбросили взрывчатку с беспилотника, ранив 69-летнюю женщину. Пострадавшая получила взрывную травму, ранения ног и живота, она доставлена в больницу.

Сегодня днем, 7 сентября, россияне ударили по Херсонщине. В результате вражеского обстрела в селе Одрадокаменка была ранена женщина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на жительницу Одрадокаменки. В результате атаки пострадала 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной травмой, ранением ног и живота

- рассказали в ОВА. 

 В ведомстве добавляют, что сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Російські обстріли Херсонщини: 7 поранених, пошкоджена інфраструктура7 сентября 2024, 06:09 • 21003 просмотра

Владимир Омельченко

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