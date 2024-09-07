россияне ударили по Херсонщине: ранена 69-летняя женщина

Сегодня днем, 7 сентября, россияне ударили по Херсонщине. В результате вражеского обстрела в селе Одрадокаменка была ранена женщина. Об этом заявили в Херсонской ОГА, передает УНН.

Детали

Сегодня днем оккупанты сбросили взрывчатку с БПЛА на жительницу Одрадокаменки. В результате атаки пострадала 69-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной травмой, ранением ног и живота - рассказали в ОВА.

В ведомстве добавляют, что сейчас пострадавшая находится под наблюдением медиков.

Російські обстріли Херсонщини: 7 поранених, пошкоджена інфраструктура