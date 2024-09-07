Российские обстрелы Херсонщины: 7 раненых, повреждена инфраструктура

За прошедшие сутки под вражескими обстрелами и авиаударами оказались населенные пункты Херсонской области, в частности Токаревка, Садовое, Камышаны, Тягинка, Антоновка, Берислав, Казацкое, Белозерка, Кизомис, Никольское, Томина Балка, Гавриловка, Александровка, Приднепровское, Раковка, Бургунка, Урожайное, Веселое и город Херсон.сообщила Херсонская ОГА, передает УНН.

Детали

Российские военные нанесли удары по объекту критической инфраструктуры и магазину. Также пострадали жилые кварталы, среди которых многоэтажка и 11 частных домов, гаражи, автобусы и частные автомобили.

В результате российской агрессии 7 человек получили ранения.

Во время ночной атаки дронов Силы противовоздушной обороны над территорией области уничтожили 7 вражеских «Shahed-131/136». Ситуация остается напряженной, и жителей призывают соблюдать меры безопасности.

Херсонщина: ворог атакував 3 людей з дрона у Садовому, уночі вдарив з артилерії по Одрадокам'янці