Херсонская область: враг атаковал 3 человека с дрона в Садовом, ночью ударил из артиллерии по Одрадокаменке

В Херсонской области в селе Садовое трое мужчин пострадали от атаки российского дрона, ночью оккупанты обстреляли из артиллерии село Одрадокаменка, повредив гражданские объекты, сообщили в Херсонской ОВА в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ОВА, в Садовом под удар российского БпЛА попали три человека, которые находились возле машины. В результате сброса взрывчатки мужчины, 43, 73 и 42 года, получили контузии и взрывные травмы. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте, двоих - госпитализировали.

В ОВА сообщили также, что этой ночью оккупационные войска обстреляли Одрадокаменку. По селу зафиксировано не менее полутора десятков "прилетов" из реактивной артиллерии. Повреждены гражданский автомобиль, жилые дома и хозяйственные постройки. Пострадавших среди местных жителей нет.

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