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Херсонщина: ворог атакував 3 людей з дрона у Садовому, уночі вдарив з артилерії по Одрадокам'янці

Київ • УНН

 • 23777 перегляди

У селі Садове Херсонської області троє чоловіків постраждали від атаки російського БпЛА. Вночі окупанти обстріляли село Одрадокам'янка, пошкодивши цивільні об'єкти.

У Херсонській області у селі Садове троє чоловіків постраждали від атаки російського дрона, уночі окупанти обстріляли з артилерії село Одрадокам'янка, пошкодивши цивільні об'єкти, повідомили у Херсонській ОВА у четвер у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними ОВА, у Садовому під удар російського БпЛА потрапили троє людей, які перебували біля автівки. Внаслідок скидання вибухівки чоловіки, 43, 73 та 42 роки, дістали контузії й вибухові травми. Одному постраждалому медики надали допомогу на місці, двох – шпиталізували.

В ОВА повідомили також, що цієї ночі окупаційні війська вкрили вогнем Одрадокамʼянку. По селу зафіксовано щонайменше півтора десятки "прильотів" з реактивної артилерії. Пошкоджено цивільну автівку, житлові будинки та господарчі споруди. Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Війська рф вранці атакували з дрона 76-річного чоловіка у Херсоні05.09.24, 10:28 • 16741 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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