Війська рф вранці атакували з дрона 76-річного чоловіка у Херсоні
Київ • УНН
Російські війська атакували з дрона 76-річного чоловіка у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки потерпілий отримав вибухову травму та поранення плеча, його доставлено до лікарні.
Російські війська сьогодні вранці атакували з дрона 76-річного чоловіка у Херсоні, він отримав поранення і доставлений до лікарні, повідомили у Херсонській ОВА у четвер, пише УНН.
Зранку російські війська атакували з дрона чоловіка у Херсоні. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 76-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення плеча
Бригада "швидкої", як вказано, доставила чоловіка до лікарні для надання меддопомоги.
На Херсонщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі, 3 поранених05.09.24, 08:24 • 24639 переглядiв