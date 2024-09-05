Войска рф утром атаковали с дрона 76-летнего мужчину в Херсоне

Российские войска сегодня утром атаковали с дрона 76-летнего мужчину в Херсоне, он получил ранения и доставлен в больницу, сообщили в Херсонской ОВА в четверг, пишет УНН.

Утром российские войска атаковали с дрона мужчину в Херсоне. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 76-летний херсонец получил взрывную травму и осколочное ранение плеча - сообщили в ОВА в Telegram.

Бригада "скорой", как указано, доставила мужчину в больницу для оказания медпомощи.

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