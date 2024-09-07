Російські обстріли Херсонщини: 7 поранених, пошкоджена інфраструктура
Київ • УНН
Росія обстріляла населені пункти Херсонської області, поранивши 7 людей. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та транспорт. ППО збило 7 ворожих дронів.
Протягом минулої доби під ворожими обстрілами та авіаударами опинилися населені пункти Херсонської області, зокрема Токарівка, Садове, Комишани, Тягинка, Антонівка, Берислав, Козацьке, Білозерка, Кізомис, Микільське, Томина Балка, Гаврилівка, Олександрівка, Придніпровське, Раківка, Бургунка, Урожайне, Веселе та місто Херсон.повідомила Херсонська ОВА, передає УНН.
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Російські військові завдали ударів по об'єкту критичної інфраструктури та магазину. Також постраждали житлові квартали, серед яких багатоповерхівка та 11 приватних будинків, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.
Внаслідок російської агресії 7 людей отримали поранення.
Під час нічної атаки дронів Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 7 ворожих "Shahed-131/136". Ситуація залишається напруженою, і мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки.
Херсонщина: ворог атакував 3 людей з дрона у Садовому, уночі вдарив з артилерії по Одрадокам'янці05.09.24, 10:57 • 23777 переглядiв