росіяни вдарили по Херсонщині: поранено 69-річну жінку
Київ • УНН
У селі Одрадокам'янка на Херсонщині росіяни скинули вибухівку з безпілотника, поранивши 69-річну жінку. Постраждала отримала вибухову травму, поранення ніг та живота, її доставлено до лікарні.
Сьогодні вдень, 7 вересня, росіяни вдарили по Херсонщині. Внаслідок ворожого обстрілу у селі Одрадокам’янка було поранено жінку. Про це заявили в Херсонській ОВА, передає УНН.
Деталі
Сьогодні вдень окупанти скинули вибухівку з БпЛА на жительку Одрадокам’янки. Внаслідок атаки постраждала 69-річна жінка. Її доставили до лікарні з вибуховою травмою, пораненням ніг та живота
У відомстві додають, що наразі потерпіла знаходиться під наглядом медиків.
Російські обстріли Херсонщини: 7 поранених, пошкоджена інфраструктура07.09.24, 09:09 • 22760 переглядiв