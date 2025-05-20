россияне ударили беспилотником "Молния" по блокпосту в Харьковской области: пострадали полицейские и нацгвардейцы

$41.580.08
46.860.41
ukenru
путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив
12:52 • 13306 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
12:13 • 15302 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
11:15 • 40135 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Эксклюзив
07:47 • 38981 просмотра

Скидка в 50% на добровольную уплату штрафа от ТЦК: в Минобороны сообщили, когда появится возможность оплаты через "Резерв+"

20 мая, 05:58 • 142180 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

19 мая, 19:07 • 91218 просмотра

Меморандум о мире между Украиной и россией будет предусматривать прекращение огня - Зеленский

19 мая, 17:40 • 154088 просмотра

россия и Украина немедленно начнут переговоры о завершении войны - Трамп

Эксклюзив
19 мая, 15:26 • 109809 просмотра

Нардеп Кузьминых "сбежал" от судебного заседания в командировку за границу

19 мая, 12:24 • 266725 просмотра

Последний звонок 2025 года: когда начнутся летние каникулы в школах

Эксклюзив
19 мая, 09:06 • 129961 просмотра

Вспышка гепатита А в Киеве: зарегистрировано уже более 70 случаев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
3м/с
52%
744мм
Популярные новости

Две трети боев - на трех направлениях: карта от Генштаба

20 мая, 05:24 • 22280 просмотра

В Херсоне россияне утром атаковали маршрутку с дрона: есть пострадавшие

20 мая, 05:39 • 46655 просмотра

Над Украиной за ночь обезвредили 93 из 108 вражеских дронов

20 мая, 05:59 • 62986 просмотра

Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже

20 мая, 06:47 • 43255 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 76659 просмотра
публикации

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

12:52 • 13306 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

11:15 • 40135 просмотра

Попытка присвоить "логотип Apple" или кто стоит за сетью "Ябко" и её налоговыми долгами

20 мая, 05:58 • 142180 просмотра

Эгоистичные интересы правят миром.

19 мая, 15:32 • 127994 просмотра

ВАКС назначил заседание по делу о конфискации квартиры семьи министра Коваля: станет ли это лишь первым шагом?

19 мая, 13:42 • 153432 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Петр Фиала

Джо Байден

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Испания

Реклама
УНН Lite

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 76775 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 68695 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 66213 просмотра

Как готовить крупы и не испортить: пропорции, время и лайфхаки

19 мая, 10:11 • 150430 просмотра

Несколько простых рецептов сладостей, которые можно сделать из грецкого ореха

17 мая, 15:00 • 153174 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

F-16 Fighting Falcon

Самоходная гаубица CAESAR

Телеграмма

Шахед-136

россияне ударили беспилотником "Молния" по блокпосту в Харьковской области: пострадали полицейские и нацгвардейцы

Киев • УНН

 • 1810 просмотра

19 мая россия атаковала блокпост в Харьковской области дроном "Молния", ранив двух полицейских и трех гвардейцев. Им оказана помощь, состояние стабильное.

россияне ударили беспилотником "Молния" по блокпосту в Харьковской области: пострадали полицейские и нацгвардейцы

Вчера, 19 мая, россия нанесла удар беспилотником "Молния" по блокпосту в Харьковской области. В результате удара двое полицейских и трое военнослужащих Национальной гвардии получили повреждения различной сложности. Сейчас они чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире Суспильного, передает УНН.

Хочу также сказать, что вчера враг также нанес удар БПЛА "Молния" по одному из блокпостов, где несла службу Национальная полиция и Национальная гвардия. В результате этого удара двое полицейских и трое военнослужащих Национальной гвардии получили повреждения различной сложности 

- сказал Токарь.

Он отметил, что каждый взрыв эквивалентом от трех до пяти килограммов влечет за собой ударную волну и всем полицейским, которые попадают в зону удара, выставляется диагноз акубаротравма со всеми сопутствующими последствиями.

Это может быть поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов. Сейчас они чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь. Я думаю, в ближайшее время они снова станут в строй и будут помогать своим коллегам 

- добавил Токарь.

Напомним

В российские дальнобойные дроны-камикадзе типа "шахед-136" начали вставлять два новых разновидности боевых частей комбинированного типа. Одна из них производится в россии, а вторая - в Иране. Обе имеют увеличенный вес - вместо стандартных 50 кг теперь они весят 90 кг.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная гвардия Украины
Шахед-136
Иран
Brent
$65.40
Bitcoin
$104,783.20
S&P 500
$5,944.53
Tesla
$341.13
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,244.30
Ethereum
$2,488.71