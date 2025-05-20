россияне ударили беспилотником "Молния" по блокпосту в Харьковской области: пострадали полицейские и нацгвардейцы

Вчера, 19 мая, россия нанесла удар беспилотником "Молния" по блокпосту в Харьковской области. В результате удара двое полицейских и трое военнослужащих Национальной гвардии получили повреждения различной сложности. Сейчас они чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь в эфире Суспильного, передает УНН.

Хочу также сказать, что вчера враг также нанес удар БПЛА "Молния" по одному из блокпостов, где несла службу Национальная полиция и Национальная гвардия. В результате этого удара двое полицейских и трое военнослужащих Национальной гвардии получили повреждения различной сложности - сказал Токарь.

Он отметил, что каждый взрыв эквивалентом от трех до пяти килограммов влечет за собой ударную волну и всем полицейским, которые попадают в зону удара, выставляется диагноз акубаротравма со всеми сопутствующими последствиями.

Это может быть поражение центральной нервной системы и сбой функционирования внутренних органов. Сейчас они чувствуют себя хорошо, им оказана первая медицинская помощь. Я думаю, в ближайшее время они снова станут в строй и будут помогать своим коллегам - добавил Токарь.

Напомним

В российские дальнобойные дроны-камикадзе типа "шахед-136" начали вставлять два новых разновидности боевых частей комбинированного типа. Одна из них производится в россии, а вторая - в Иране. Обе имеют увеличенный вес - вместо стандартных 50 кг теперь они весят 90 кг.