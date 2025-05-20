росіяни вдарили безпілотником "Молнія" по блокпосту на Харківщині: постраждали поліцейські та нацгвардійці

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку
Ексклюзив
14:05 • 562 перегляди

Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку

Ексклюзив
12:52 • 15719 перегляди

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу

Ексклюзив
12:13 • 17368 перегляди

Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Ексклюзив
11:15 • 42506 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ

Ексклюзив
20 травня, 07:47 • 40202 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

20 травня, 05:58 • 144168 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 91860 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 154620 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 109885 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 266824 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
4.3м/с
67%
744мм
Популярнi новини

Дві третини боїв - на трьох напрямках: карта від Генштабу

20 травня, 05:24 • 23403 перегляди

У Херсоні росіяни вранці атакували маршрутку з дрона: є постраждалі

20 травня, 05:39 • 47830 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

20 травня, 05:59 • 64224 перегляди

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

20 травня, 06:47 • 45167 перегляди

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 78526 перегляди
Публікації

путін читає Трампа як "відкриту книгу": політолог пояснив, чому меморандум щодо миру не матиме сенсу
Ексклюзив

12:52 • 15719 перегляди

Слідство буксує: вже майже півроку відсутні активні слідчі дії у справі щодо перевищення влади головного юриста НБУ
Ексклюзив

11:15 • 42506 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

20 травня, 05:58 • 144168 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 128910 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 154359 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Петро Фіала

Джо Байден

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Іспанія

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

20 травня, 07:01 • 78634 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 69166 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 66655 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 150837 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 153577 перегляди
Актуальне

The Washington Post

F-16 Fighting Falcon

Самохідна гаубиця CAESAR

Telegram

Шахед-136

росіяни вдарили безпілотником "Молнія" по блокпосту на Харківщині: постраждали поліцейські та нацгвардійці

Київ • УНН

 • 2046 перегляди

19 травня росія атакувала блокпост на Харківщині дроном "Молнія", поранивши двох поліцейських і трьох гвардійців. Їм надано допомогу, стан стабільний.

росіяни вдарили безпілотником "Молнія" по блокпосту на Харківщині: постраждали поліцейські та нацгвардійці

Вчора, 19 травня, росія завдала удару безпілотником "Молнія" по блокпосту на Харківщині. Внаслідок удару двоє поліцейських та троє військовослужбовців Національної гвардії отримали ушкодження різної складності. Наразі вони почуваються добре, їм надана перша медична допомога. Про це повідомив очільник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в ефірі Суспільного, передає УНН.

Хочу також сказати, що вчора ворог також завдав удару БпЛА "Молнія" по одному з блокпостів, де несла службу Національна поліція та Національна гвардія. Внаслідок цього удару двоє поліцейських та троє військовослужбовців Національної гвардії отримали ушкодження різної складності 

- сказав Токар.

Він зазначив, що кожен вибух еквівалентом від трьох до п'яти кілограмів тягне за собою ударну хвилю і всім поліцейським, які потрапляють в зону удару, виставляється діагноз акубаротравма з усіма супутніми наслідками.

Це може бути враження центральної нервової системи і збій функціонування внутрішніх органів. Наразі вони почуваються добре, їм надана перша медична допомога. Я думаю, найближчим часом вони знову стануть у стрій і будуть допомагати своїм колегам 

- додав Токар.

Нагадаємо

У російські далекобійні дрони-камікадзе типу "шахед-136" почали вставляти два нових різновиди бойових частин комбінованого типу. Одна з них виробляється у росії, а друга - в Ірані. Обидві мають збільшену вагу - замість стандартних 50 кг тепер вони важать 90 кг.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаКримінал та НП
Національна гвардія України
Шахед-136
Іран
Brent
$65.11
Bitcoin
$104,435.00
S&P 500
$5,942.39
Tesla
$344.35
Газ TTF
$36.28
Золото
$3,265.29
Ethereum
$2,473.60