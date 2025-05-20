росіяни вдарили безпілотником "Молнія" по блокпосту на Харківщині: постраждали поліцейські та нацгвардійці

Вчора, 19 травня, росія завдала удару безпілотником "Молнія" по блокпосту на Харківщині. Внаслідок удару двоє поліцейських та троє військовослужбовців Національної гвардії отримали ушкодження різної складності. Наразі вони почуваються добре, їм надана перша медична допомога. Про це повідомив очільник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в ефірі Суспільного, передає УНН.

Хочу також сказати, що вчора ворог також завдав удару БпЛА "Молнія" по одному з блокпостів, де несла службу Національна поліція та Національна гвардія. Внаслідок цього удару двоє поліцейських та троє військовослужбовців Національної гвардії отримали ушкодження різної складності - сказав Токар.

Він зазначив, що кожен вибух еквівалентом від трьох до п'яти кілограмів тягне за собою ударну хвилю і всім поліцейським, які потрапляють в зону удару, виставляється діагноз акубаротравма з усіма супутніми наслідками.

Це може бути враження центральної нервової системи і збій функціонування внутрішніх органів. Наразі вони почуваються добре, їм надана перша медична допомога. Я думаю, найближчим часом вони знову стануть у стрій і будуть допомагати своїм колегам - додав Токар.

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