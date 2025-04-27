россияне убили мужчину в Днепропетровской области: дрон попал в дом
Киев • УНН
Вечером враг ударил дроном по Новопавловской громаде. 34-летний мужчина получил ожоги, его везли в больницу, но он умер по дороге.
Вечером россияне ударили беспилотником по Новопавловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате удара загорелся частный дом. Ожоги получил 34-летний мужчина.
Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась
Он добавил, что травмы, полученные мужчиной, оказались слишком тяжелыми, и это "еще одна жертва россиян".
Напомним
В результате очередного авиационного удара российских захватчиков по Херсону, пострадали четыре человека. Повреждены многоэтажки, частный дом, медучреждение.
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