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Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК
Ексклюзив
16:20 • 7420 перегляди

Близько 40-45 українських спортсменів зможуть здобути олімпійські ліцензії на право участі в зимових Олімпійських іграх - НОК

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росіяни вбили чоловіка на Дніпропетровщині: дрон влучив у будинок

Київ • УНН

 • 662 перегляди

Увечері ворог вдарив дроном по Новопавлівській громаді. 34-річний чоловік отримав опіки, його везли до лікарні, але він помер дорогою.

росіяни вбили чоловіка на Дніпропетровщині: дрон влучив у будинок

Ввечері росіяни вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік.

Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося

- розповів Лисак.

Він додав, що травми, отрмані чоловіком, виявилися занадто важкі, і це "ще одна жертва росіян".

Нагадаємо

Внаслідок чергового авіаційного удару російських загарбників по Херсону, постраждало чотири людини. Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, медзаклад.

123 боєзіткнення за добу: ворог атакує на Харківському та Покровському напрямках - Генштаб27.04.25, 22:27 • 1244 перегляди

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