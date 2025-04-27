росіяни вбили чоловіка на Дніпропетровщині: дрон влучив у будинок

Ввечері росіяни вдарили безпілотником по Новопавлівській громаді Синельниківського району Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок удару зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік.

Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося - розповів Лисак.

Він додав, що травми, отрмані чоловіком, виявилися занадто важкі, і це "ще одна жертва росіян".

Нагадаємо

Внаслідок чергового авіаційного удару російських загарбників по Херсону, постраждало чотири людини. Пошкоджено багатоповерхівки, приватний будинок, медзаклад.

123 боєзіткнення за добу: ворог атакує на Харківському та Покровському напрямках - Генштаб