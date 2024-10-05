россияне убили двух мужчин на Запорожье: тела несколько часов не могли эвакуировать из-за плотного обстрела
Киев • УНН
В Запорожской области двое местных мужчин погибли во время вражеского обстрела села Малая Токмачка. Из-за интенсивного артиллерийского огня тела 44-летнего и 46-летнего погибших несколько часов не могли эвакуировать.
В Запорожской области двое мужчин погибли во время вражеского обстрела села Малая Токмачка. Из-за интенсивного артиллерийского огня тела погибших несколько часов не могли эвакуировать, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Двое мужчин погибли в результате вражеского обстрела Малой Токмачки. Тела 44-летнего и 46-летнего местных жителей несколько часов не могли забрать с места гибели из-за плотного артобстрела села", - написал Федоров.
Войска рф нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожья5 октября 2024, 04:10 • 12381 просмотр