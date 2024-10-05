россияне убили двух мужчин на Запорожье: тела несколько часов не могли эвакуировать из-за плотного обстрела

ukenru
Эксклюзив
АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами
  •  106579 просмотра

АРМА ждут изменения: Представительство ЕС требует прозрачности в управлении активами

Эксклюзив
Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации
  •  115141 просмотра

Гетманцев будет покрывать Сокура до последнего. Экс-военный рассказал, будет ли отвечать самый влиятельный налоговик за неправду в декларации

Эксклюзив
Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО
  •  116100 просмотра

Экс-глава Госгеокадастра объяснил, почему у НАБУ не получится отобрать земли у воинов АТО

Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  116671 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  105549 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  98210 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
3 октября 2024, 13:11  •  119035 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
3 октября 2024, 12:37  •  123484 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123864 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  124279 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Украину могут принять в НАТО без деоккупации территорий - Столтенберг

Украину могут принять в НАТО без деоккупации территорий - Столтенберг

  •  32874 просмотра
россияне создают фейковые вузы во временно оккупированном Мариуполе - Сопротивление

россияне создают фейковые вузы во временно оккупированном Мариуполе - Сопротивление

  •  23615 просмотра
КНДР поставляет половину снарядов, которые использует россия на войне в Украине - The Times

КНДР поставляет половину снарядов, которые использует россия на войне в Украине - The Times

  •  40563 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

  •  29586 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

  •  18200 просмотра
публикации
Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

Окно возможностей: украинские города в условиях войны усиливают сотрудничество с муниципалитетами в других странах

  •  108958 просмотра
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

3 октября 2024, 14:36  •  129424 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  142533 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  138943 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  147824 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

  •  18200 просмотра
Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

Антарктида зеленеет: площадь растительности выросла в 10 раз за 40 лет

  •  29586 просмотра
Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

Пять невероятных приключенческих фильмов: что посмотреть в выходные

  •  33822 просмотра
Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

Таинственный создатель биткоина идентифицирован, утверждает новый фильм HBO

  •  81986 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября 2024, 03:07  •  108303 просмотра
Актуальное
россияне убили двух мужчин на Запорожье: тела несколько часов не могли эвакуировать из-за плотного обстрела

россияне убили двух мужчин на Запорожье: тела несколько часов не могли эвакуировать из-за плотного обстрела

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 06:56  •  3158 просмотра

Read in English

В Запорожской области двое местных мужчин погибли во время вражеского обстрела села Малая Токмачка. Из-за интенсивного артиллерийского огня тела 44-летнего и 46-летнего погибших несколько часов не могли эвакуировать.

В Запорожской области двое мужчин погибли во время вражеского обстрела села Малая Токмачка. Из-за интенсивного артиллерийского огня тела погибших несколько часов не могли эвакуировать, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Двое мужчин погибли в результате вражеского обстрела Малой Токмачки. Тела 44-летнего и 46-летнего местных жителей несколько часов не могли забрать с места гибели из-за плотного артобстрела села", - написал Федоров.

Войска рф нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожья5 октября 2024, 04:10 • 12381 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
mala-tokmachkaМалая Токмачка