Войска рф нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожья

В течение суток оккупанты нанесли 400 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что войска рф осуществили 9 авиационных ударов по Кушугуму, Новояковлевке, Камышевахе, Степногорску, Приморскому, Орехову, Новоандреевке и Левадному.

245 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

6 обстрелов РСЗО накрыли Роботино и Новоандреевку.

Также сообщается, что 140 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.

Напомним

29 сентября в результате вражеского удара по Запорожью пострадали 16 человек, в том числе 8-летняя девочка и 17-летний парень. Две женщины остаются в больнице, поисково-спасательные работы на месте атаки завершены.