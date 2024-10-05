Війська рф завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запоріжжя
Київ • УНН
Окупанти атакували Запорізьку область, використовуючи авіацію, БПЛА, РСЗВ та артилерію. Зафіксовано 30 повідомлень про руйнування, але мирні жителі не постраждали.
Впродовж доби окупанти завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
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Зазначається, що війська рф здійснили 9 авіаційних ударів по Кушугуму, Новояковлівці, Комишувасі, Степногірську, Приморському, Оріхову, Новоандріївці та Левадному.
245 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине та Новоандріївку.
Також повідомляється, що 140 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
Надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
Нагадаємо
29 вересня внаслідок ворожого удару по Запоріжжю постраждали 16 людей, у тому числі 8-річна дівчинка та 17-річний хлопець. Дві жінки залишаються в лікарні, пошуково-рятувальні роботи на місці атаки завершено.