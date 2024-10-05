росіяни вбили двох чоловіків на Запоріжжі: тіла кілька годин не могли евакуювати через щільний обстріл
Київ • УНН
У Запорізькій області двоє місцевих чоловіків загинули під час ворожого обстрілу села Мала Токмачка. Через інтенсивний артилерійський вогонь тіла 44-річного та 46-річного загиблих кілька годин не могли евакуювати.
У Запорізькій області двоє чоловіків загинули під час ворожого обстрілу села Мала Токмачка. Через інтенсивний артилерійський вогонь тіла загиблих кілька годин не могли евакуювати, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
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"Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Тіла 44-річного та 46-річного місцевих жителів кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артобстріл села", - написав Федоров.
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