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росіяни вбили двох чоловіків на Запоріжжі: тіла кілька годин не могли евакуювати через щільний обстріл

росіяни вбили двох чоловіків на Запоріжжі: тіла кілька годин не могли евакуювати через щільний обстріл

Київ • УНН

 • 22193 перегляди

У Запорізькій області двоє місцевих чоловіків загинули під час ворожого обстрілу села Мала Токмачка. Через інтенсивний артилерійський вогонь тіла 44-річного та 46-річного загиблих кілька годин не могли евакуювати.

У Запорізькій області двоє чоловіків загинули під час ворожого обстрілу села Мала Токмачка. Через інтенсивний артилерійський вогонь тіла загиблих кілька годин не могли евакуювати, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки. Тіла 44-річного та 46-річного місцевих жителів кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артобстріл села", - написав Федоров.

Війська рф завдали 400 ударів по 12 населених пунктах Запоріжжя05.10.24, 07:10 • 50397 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
mala-tokmachkaМала Токмачка

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