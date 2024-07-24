Оккупационная администрация Крыма продолжает укреплять оборону Крымского моста - сейчас вблизи него строят новые укрепления. Об этом пишет УНН со ссылкой на «Крым.Реалии».

Детали

В издании рассказали, что в акватории Керченского пролива появился плавучий кран.

Отмечается, что оккупанты увеличили количество барж, которыми россияне пытаются прикрыть мост от украинских морских дронов.

Также «Крым.Реалии» указывает, что аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил, что российские власти продолжают увеличивать количество барж возле Керченского моста для его защиты.

Дополнение

Кроме того, как пишет издание, в конце июня стало известно, что россияне установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи. Также они уже несколько месяцев монтируют дополнительные сооружения вблизи основания Керченского моста.

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