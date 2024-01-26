россияне сокращают экспорт сжиженного газа из Усть-Луги из-за санкций и дефицита перевозчиков - Reuters

Крупнейшая россиская нефтехимическая компания "Сибур" сокращает экспорт сжиженного нефтяного газа из балтийского порта Усть-Луга. Такое решение компания приняла из-за того, что не может закупить газовозов для сжиженного газа, ведь на них наложены санкции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники в отрасли, передает УНН.

Детали

Информацию о том, что крупнейшая российская нефтехимическая компания и экспортер сжиженного нефтяного газа (LPG) "Сибур" сокращает экспорт сжиженного газа из балтийского порта Усть-Луга из-за дефицита газовых танкеров на фоне санкций, изданию подтвердили два разных источника в отрасли.

Отмечается, что сокращение поставок еще больше подрывает российский экспорт топлива, который, кроме того, пострадал еще и от пожаров и атак беспилотников.

Атакованный Украиной российский нефтяной терминал сможет возобновить работу не раньше, чем через несколько недель - СМИ

Экспорт сжиженного газа из Усть-Луги уже снизился в январе примерно до 50 000 метрических тонн с 67 000 тонн в среднем ежемесячно в прошлом году, показали данные LSEG по отслеживанию судов.

Напомним

В ночь на 21 января в российском морском торговом порту в поселке Усть-Луги загорелся нефтяной терминал.

Позже источники УНН подтвердили, что атакованный дронами СБУ российский нефтяной терминал в Ленинградской области рф остановил работу. Отмечалось, что этот терминал - один из самых новых и важных в рф. Он работал на экспорт, но поставлял также топливо и для российских войск.

Вечером 24 января масштабный пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Туапсе. Он был вызван вероятной атакой беспилотника. Однако официальной информации не поступало, а данные о жертвах остаются неизвестными.