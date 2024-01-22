Атакованный Украиной российский нефтяной терминал сможет возобновить работу не раньше, чем через несколько недель - СМИ

После атаки украинских дронов российская энергетическая компания "Новатэк", скорее всего, сможет восстановить операции на своем перерабатывающем комплексе в Усть-Луге и терминале в Балтийском море за несколько недель или даже месяцев. Об этом пишет "Reuters" со ссылкой на аналитиков московской брокерской компании BCS, информирует УНН.

"Мы считаем, что завод, скорее всего, вернется на значительную мощность в течение нескольких недель или, в худшем случае, месяцев", - говорится в записке аналитиков московской брокерской компании BCS.

В "Новатэке" отказались от комментариев.

В воскресенье "Новатэк" сообщил, что был вынужден приостановить некоторые операции на огромном терминале по экспорту топлива в Балтийском море и "технологический процесс" на комплексе из-за пожара, начавшегося в результате атаки беспилотников.

В понедельник российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на местные власти также сообщила, что в результате инцидента были повреждены два резервуара и насосная станция.

Пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил в понедельник, что российские военные и другие государственные ведомства принимают необходимые меры, в частности в области противовоздушной обороны, после вероятной атаки украинского беспилотника на терминал.

Дополнение

Комплекс получает газовый конденсат, разновидность легкой нефти, для переработки в объеме около 7 миллионов тонн в год с пуровского завода "Новатека" в Западной Сибири для дальнейшего производства нефтепродуктов, таких как нефть, авиакеросин и газойль.

Аналитики также отметили, что теперь "Новатэк" будет вынужден экспортировать больше газового конденсата вместо высокомаржинального топлива через другие терминалы.Инвестбанк "Синара" заявил, что из-за этого инцидента может пострадать четверть доходов "Новатэка".

Напомним

Накануне сообщалось, что в порту Усть-Луги ленинградской области рф загорелся терминал компании "Новатэк".

Источники сообщали журналисту УНН, что атака на морской терминал в российском Усть-Луге - это спецоперация Службы безопасности Украины. По цели метко отработали беспилотники.

Позже источники УНН подтвердили, что атакованный дронами СБУ российский нефтяной терминал в ленинградской области рф остановил работу.