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Атакований Україною російський нафтовий термінал зможе поновити роботу не раніше, ніж за кілька тижнів - ЗМІ

Атакований Україною російський нафтовий термінал зможе поновити роботу не раніше, ніж за кілька тижнів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 101398 перегляди

Аналітики вважають, що після атаки українських безпілотників нафтовий термінал в Усть-Лузі зможе відновити роботу протягом декількох тижнів або місяців.

Після атаки українських дронів російська енергетична компанія "Новатек", найімовірніше, зможе відновити операції на своєму переробному комплексі в Усть-Лузі та терміналі в Балтійському морі за кілька тижнів чи навіть місяців. Про це пише "Reuters" із посиланням на аналітиків московської брокерської компанії BCS, інформує УНН

"Ми вважаємо, що завод, найімовірніше, повернеться на значну потужність упродовж кількох тижнів або, в гіршому разі, місяців", - ідеться в записці аналітиків московської брокерської компанії BCS.

У "Новатеку" відмовилися від коментарів.

У неділю "Новатек" повідомив, що був змушений призупинити деякі операції на величезному терміналі з експорту палива в Балтійському морі та "технологічний процес" на комплексі через пожежу, що почалася внаслідок атаки безпілотників.

У понеділок російська газета "Коммерсантъ" із посиланням на місцеву владу також повідомила, що внаслідок інциденту було пошкоджено два резервуари і насосну станцію.

Прессекретар кремля дмитро пєсков заявив у понеділок, що російські військові та інші державні відомства вживають необхідних заходів, зокрема в галузі протиповітряної оборони, після ймовірної атаки українського безпілотника на термінал.

Доповнення

Комплекс отримує газовий конденсат, різновид легкої нафти, для переробки в обсязі близько 7 мільйонів тонн на рік з пуровського заводу "Новатека" в Західному Сибіру для подальшого виробництва нафтопродуктів, таких як нафта, авіагас і газойль.

Аналітики також зазначили, що тепер "Новатек" буде змушений експортувати більше газового конденсату замість високомаржинального палива через інші термінали.Інвестбанк "Сінара" заявив, що через цей інцидент може постраждати чверть доходів "Новатека".

Нагадаємо 

Напередодні повідомлялося, що у порту Усть-Луги ленінградської області рф спалахнув термінал компанії "Новатек".

Джерела повідомляли журналісту УНН, що атака на морський термінал в російському Усть-Лузі – це спецоперація Служби безпеки України. По цілі влучно відпрацювали безпілотники.

Пізніше джерела УНН підтвердили, що атакований дронами СБУ російський нафтовий термінал в ленінградській області рф зупинив роботу. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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