росіяни скорочують експорт скрапленого газу з Усть-Луги через санкції та дефіцит перевізників – Reuters
Київ • УНН
"Сибур", найбільша нафтохімічна компанія росії, скорочує експорт скрапленого газу з балтійського порту Усть-Луга через санкційний дефіцит газовозів для перевезення СПГ. Це ще більше підірвало російський експорт палива, який вже постраждав від пожеж і атак безпілотників.
Найбільша російська нафтохімічна компанія "Сибур" скорочує експорт скрапленого нафтового газу з балтійського порту Усть-Луга. Таке рішення компанія прийняла через те, що не може закупити газовозів для зрідженого газу, адже на них накладені санкції. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела у галузі, передає УНН.
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Інформацію про те, що найбільша російська нафтохімічна компанія та експортер зрідженого нафтового газу (LPG) "Сибур" скорочує експорт зрідженого газу з балтійського порту Усть-Луга через дефіцит газових танкерів на тлі санкцій, виданню підтвердили два різних джерела у галузі.
Зазначається, що скорочення поставок ще більше підриває російський експорт палива, який, окрім того, постраждав ще й від пожеж і атак безпілотників.
Атакований Україною російський нафтовий термінал зможе поновити роботу не раніше, ніж за кілька тижнів - ЗМІ 22.01.24, 16:30 • 101398 переглядiв
Експорт зрідженого газу з Усть-Луги вже знизився в січні приблизно до 50 000 метричних тонн з 67 000 тонн в середньому щомісяця минулого року, показали дані LSEG з відстеження суден.
Нагадаємо
У ніч на 21 січня у російському морському торговельному порту в селищі Усть-Луги зайнявся нафтовий термінал.
Пізніше джерела УНН підтвердили, що атакований дронами СБУ російський нафтовий термінал в ленінградській області рф зупинив роботу. Зазначалось, що цей термінал - один із найновіших та найважливіших в рф. Він працював на експорт, але постачав також паливо і для російських військ.
Ввечері 24 січня масштабна пожежа спалахнула на нафтопереробному заводі в російському місті туапсе. Вона була спричинена ймовірною атакою безпілотника. Однак офіційної інформації не надходило, а дані про жертви залишаються невідомими.