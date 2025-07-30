россияне снова ударили по Сумской ОГА, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
Российские войска в очередной раз атаковали здание Сумской ОГА, ранив 75-летнюю женщину. Это уже третья атака на административное здание на этой неделе.
Российские войска снова ударили по Сумской ОГА, есть пострадавшие, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.
Час назад россияне снова ударили по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали
По его словам, "людям оказывается необходимая помощь, задействованы все экстренные службы".
Григоров напомнил, что "в пятницу и субботу враг уже атаковал здание областной государственной администрации ударными дронами". "Сегодня – новая попытка уничтожить", - отметил он.
"россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион. Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки ее уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - подчеркнул Григоров.
"Несмотря ни на что, команда Сумской ОВА работает. Все необходимые решения принимаем без задержек", - подчеркнул он.
Российский дрон попал по центру Сум, повреждено здание ОГА26.07.25, 14:58 • 4420 просмотров