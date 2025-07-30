россияне снова ударили по Сумской ОГА, есть пострадавшие - ОВА

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
10:44 • 14410 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
09:50 • 4464 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
09:57 • 19761 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
09:53 • 38480 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
06:09 • 33210 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 57900 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
29 июля, 19:02 • 61032 просмотра
Угрозы для населения нет: в МВД заверили, что уровень радиации в Запорожье находится в пределах нормы
29 июля, 17:22 • 56777 просмотра
В Украине расширят программу "Контракт 18-24" для привлечения мотивированных людей к работе с дронами - Зеленский
Эксклюзив
29 июля, 14:15 • 56046 просмотра
9,5 миллиона и законодательное сопровождение: что связывает Кузьминых с фармгигантом "Дарница"?Photo
Эксклюзив
29 июля, 12:17 • 69599 просмотра
Малые фармпроизводители против запрета маркетинга: нет шансов на конкуренцию
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
2.3м/с
87%
744мм
Популярные новости
Причуды природы: какую погоду принесет в Украину активный атмосферный фронтPhoto30 июля, 03:58 • 9296 просмотра
Потери врага: минус 890 оккупантов и 30 артсистем за сутки30 июля, 04:32 • 19770 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 39688 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 78141 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 23612 просмотра
публикации
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд10:22 • 24455 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты09:53 • 38396 просмотра
Авиация без поддержки не взлетает: мировые примеры и урок для Украины08:11 • 79034 просмотра
Посевной календарь на август: когда лучше всего сажатьPhoto29 июля, 12:38 • 145078 просмотра
Первичный рынок против вторичного: как изменился рынок недвижимости в Украине в 2025 годуPhoto
Эксклюзив
29 июля, 11:49 • 178400 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Майя Санду
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Ровненская область
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ07:04 • 40506 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 157609 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 208323 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 142171 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-ConVideo26 июля, 12:13 • 135030 просмотра
Актуальное
YouTube
Дія (сервис)
Шахед-136
Signal
Нью-Йорк Таймс

россияне снова ударили по Сумской ОГА, есть пострадавшие - ОВА

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Российские войска в очередной раз атаковали здание Сумской ОГА, ранив 75-летнюю женщину. Это уже третья атака на административное здание на этой неделе.

россияне снова ударили по Сумской ОГА, есть пострадавшие - ОВА

Российские войска снова ударили по Сумской ОГА, есть пострадавшие, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Час назад россияне снова ударили по зданию Сумской ОГА. В результате удара по центру Сум пострадали люди. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали

- сообщил глава ОВА Олег Григоров.

По его словам, "людям оказывается необходимая помощь, задействованы все экстренные службы".

Григоров напомнил, что "в пятницу и субботу враг уже атаковал здание областной государственной администрации ударными дронами". "Сегодня – новая попытка уничтожить", - отметил он.

"россия системно бьет по гражданской и административной инфраструктуре, стремясь запугать людей и дестабилизировать регион. Ряд ударов по зданию администрации свидетельствуют, что враг может продолжить попытки ее уничтожения. Поэтому просим учитывать безопасность и во время воздушных тревог воздерживаться от пребывания рядом с административными зданиями и объектами критической инфраструктуры", - подчеркнул Григоров.

"Несмотря ни на что, команда Сумской ОВА работает. Все необходимые решения принимаем без задержек", - подчеркнул он.

Российский дрон попал по центру Сум, повреждено здание ОГА26.07.25, 14:58 • 4420 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Сумы