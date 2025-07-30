росіяни знову вдарили по Сумській ОДА, є постраждалі - ОВА
Київ • УНН
Російські війська вчергове атакували будівлю Сумської ОДА, поранивши 75-річну жінку. Це вже третя атака на адміністративну будівлю цього тижня.
Російські війська знову вдарили по Сумській ОДА, є постраждалі, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Годину тому росіяни знову вдарила по будівлі Сумської ОДА. Унаслідок удару по центру Сум постраждали люди. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували
З його слів, "людям надається необхідна допомога, задіяні всі екстрені служби".
Григоров нагадав, що "у п’ятницю й суботу ворог уже атакував будівлю обласної державної адміністрації ударними дронами". "Сьогодні – нова спроба знищити", - зазначив він.
"росія системно б’є по цивільній та адміністративній інфраструктурі, прагнучи залякати людей і дестабілізувати регіон. Низка ударів по будівлі адміністрації свідчать, що ворог може продовжити спроби її знищення. Тому просимо зважати на безпеку й під час повітряних тривог утримуватися від перебування поруч з адміністративними будівлями та обʼєктами критичної інфраструктури", - підкреслив Григоров.
"Попри все, команда Сумської ОВА працює. Всі необхідні рішення ухвалюємо без затримок", - наголосив він.
Російський дрон поцілив по центру Сум, пошкоджено будівлю ОДА26.07.25, 14:58 • 4420 переглядiв