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россияне сбросили взрывчатку на авто полиции во время эвакуации людей в Херсонской области - МВД

Киев • УНН

 • 2298 просмотра

Российские войска атаковали дроном экипаж полиции в Херсонской области, когда те эвакуировали двух женщин. Несмотря на это, полицейские смогли завершить эвакуацию и доставить людей в безопасное место.

россияне сбросили взрывчатку на авто полиции во время эвакуации людей в Херсонской области - МВД

российские войска сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль полицейских во время эвакуации в Херсонской области. Об этом сообщает МВД в Telegram, пишет УНН.

Во время очередной эвакуации враг с дрона атаковал экипаж полицейских в Херсонской области 

- говорится в сообщении.

По информации, к правоохранителям поступило сообщение о необходимости эвакуации двух местных жительниц - 56-летней женщины и ее 75-летней маломобильной матери. 

При приближении к пункту назначения российские военные совершили атаку, сбросив взрывное устройство с дрона на автомобиль правоохранителей. Транспортное средство получило повреждения, а все, кто был внутри, получили контузии 

- сообщили в МВД.

Но даже несмотря на атаку полицейским удалось завершить эвакуацию и доставить людей в безопасные места.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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