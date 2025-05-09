россияне сбросили взрывчатку на авто полиции во время эвакуации людей в Херсонской области - МВД
Киев • УНН
Российские войска атаковали дроном экипаж полиции в Херсонской области, когда те эвакуировали двух женщин. Несмотря на это, полицейские смогли завершить эвакуацию и доставить людей в безопасное место.
российские войска сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль полицейских во время эвакуации в Херсонской области. Об этом сообщает МВД в Telegram, пишет УНН.
Во время очередной эвакуации враг с дрона атаковал экипаж полицейских в Херсонской области
По информации, к правоохранителям поступило сообщение о необходимости эвакуации двух местных жительниц - 56-летней женщины и ее 75-летней маломобильной матери.
При приближении к пункту назначения российские военные совершили атаку, сбросив взрывное устройство с дрона на автомобиль правоохранителей. Транспортное средство получило повреждения, а все, кто был внутри, получили контузии
Но даже несмотря на атаку полицейским удалось завершить эвакуацию и доставить людей в безопасные места.
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