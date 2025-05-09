россияне сбросили взрывчатку на авто полиции во время эвакуации людей в Херсонской области - МВД

российские войска сбросили взрывное устройство с дрона на автомобиль полицейских во время эвакуации в Херсонской области. Об этом сообщает МВД в Telegram, пишет УНН.

Во время очередной эвакуации враг с дрона атаковал экипаж полицейских в Херсонской области - говорится в сообщении.

По информации, к правоохранителям поступило сообщение о необходимости эвакуации двух местных жительниц - 56-летней женщины и ее 75-летней маломобильной матери.

При приближении к пункту назначения российские военные совершили атаку, сбросив взрывное устройство с дрона на автомобиль правоохранителей. Транспортное средство получило повреждения, а все, кто был внутри, получили контузии - сообщили в МВД.

Но даже несмотря на атаку полицейским удалось завершить эвакуацию и доставить людей в безопасные места.

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