росіяни скинули вибухівку на авто поліції під час евакуації людей на Херсонщині - МВС
Київ • УНН
Російські війська атакували дроном екіпаж поліції на Херсонщині, коли ті евакуювали двох жінок. Попри це, поліцейські змогли завершити евакуацію та доставити людей у безпечне місце.
російські війська скинули вибуховий пристрій із дрона на автомобіль поліцейських під час евакуації у Херсонській області. Про це повідомляє МВС в Telegram, пише УНН.
Під час чергової евакуації ворог із дрона атакував екіпаж поліцейських на Херсонщині
За інформацією, до правоохоронців надійшло повідомлення про необхідність евакуації двох місцевих жительок — 56-річної жінки та її 75-річної маломобільної матері.
Під час наближення до пункту призначення російські військові здійснили атаку, скинувши вибуховий пристрій із дрона на автомобіль правоохоронців. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, а всі, хто був усередині, отримали контузії
Але навіть попри атаку поліцейськи вдалося завершити евакуацію та доправити людей у безпечні місця.
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