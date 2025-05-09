росіяни скинули вибухівку на авто поліції під час евакуації людей на Херсонщині - МВС

російські війська скинули вибуховий пристрій із дрона на автомобіль поліцейських під час евакуації у Херсонській області. Про це повідомляє МВС в Telegram, пише УНН.

Під час чергової евакуації ворог із дрона атакував екіпаж поліцейських на Херсонщині

За інформацією, до правоохоронців надійшло повідомлення про необхідність евакуації двох місцевих жительок — 56-річної жінки та її 75-річної маломобільної матері.

Під час наближення до пункту призначення російські військові здійснили атаку, скинувши вибуховий пристрій із дрона на автомобіль правоохоронців. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, а всі, хто був усередині, отримали контузії