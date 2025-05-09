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росіяни скинули вибухівку на авто поліції під час евакуації людей на Херсонщині - МВС

Київ • УНН

 • 2914 перегляди

Російські війська атакували дроном екіпаж поліції на Херсонщині, коли ті евакуювали двох жінок. Попри це, поліцейські змогли завершити евакуацію та доставити людей у безпечне місце.

росіяни скинули вибухівку на авто поліції під час евакуації людей на Херсонщині - МВС

російські війська скинули вибуховий пристрій із дрона на автомобіль поліцейських під час евакуації у Херсонській області. Про це повідомляє МВС в Telegram, пише УНН.

Під час чергової евакуації ворог із дрона атакував екіпаж поліцейських на Херсонщині 

- йдеться в дописі.

За інформацією, до правоохоронців надійшло повідомлення про необхідність евакуації двох місцевих жительок — 56-річної жінки та її 75-річної маломобільної матері. 

Під час наближення до пункту призначення російські військові здійснили атаку, скинувши вибуховий пристрій із дрона на автомобіль правоохоронців. Транспортний засіб зазнав пошкоджень, а всі, хто був усередині, отримали контузії 

- повідомили в МВС.

Але навіть попри атаку поліцейськи вдалося завершити евакуацію та доправити людей у безпечні місця.

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Аліна Волянська

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