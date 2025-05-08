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The New York Times

У двох прифронтових громадах Сумщини попри рекомендації про евакуацію залишається 5000 людей - ОВА

Київ • УНН

 • 3950 перегляди

У прифронтових громадах Сумської області залишається понад 5 тисяч людей, попри рекомендації евакуюватись. За останні дні звідти виїхало лише 700 осіб.

У двох прифронтових громадах Сумщини попри рекомендації про евакуацію залишається 5000 людей - ОВА

У прифронтових Білопільській та Ворожбянській громадах Сумської області  пропри рекомендацію евакуації залишилося понад 5000 людей. За останні дні евакуювалося лише 700 осіб.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров в ефірів телемарафону, передає кореспондент УНН.

Деталі

За ці останні дні, загалом, ми можемо сказати, десь приблизно 700 чоловік виїхало з цих двох громад — Ворожбянської та Білопільської. Станом на 11 годину з Білопільської громади виїхало 36 осіб, з Білопільської громади виїхала 21 особа. Заходи, відповідно, по евакуації тривають

- зазначив Григоров.

В цих громадах, в Ворожбянській громаді близько 1100 осіб, і в Білопільській громаді залишається приблизно 4000 осіб

 - додав голова Сумської ОВА.

Григоров наголосив, що ситуація залишається вкрай напруженою: фіксуються удари керованими авіабомбами, дронами, артилерією та мінометами. Найбільше потерпає Білопільська та Ворожбянська громади.

На жаль, за добу загинув чоловік 50 віком 54 роки і поранений на дві жінки 70 та 77 років, відповідно в Білопільській та Ворожбянській громаді

- пояснив Григоров.

Нагадаємо

6 травня очільник Сумської ОВА Олег Григоров повідомляв, що у Білопільській та Ворожбянській громадах триває евакуація цивільного населення, через посилення ворожих ударів, зокрема керованими авіаційними бомбами. На той момент на території Ворожбянської громади лишилося 4700 осіб, а Білопільської - 2100 осіб.

Аліна Волянська

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