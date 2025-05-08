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В двух прифронтовых громадах Сумщины, несмотря на рекомендации об эвакуации, остается 5000 человек - ОВА

Киев • УНН

 • 2320 просмотра

В прифронтовых громадах Сумской области остается более 5 тысяч человек, несмотря на рекомендации эвакуироваться. За последние дни оттуда выехало всего 700 человек.

В двух прифронтовых громадах Сумщины, несмотря на рекомендации об эвакуации, остается 5000 человек - ОВА

В прифронтовых Белопольской и Ворожбянской громадах Сумской области, несмотря на рекомендацию эвакуации, осталось более 5000 человек. За последние дни эвакуировалось всего 700 человек.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

За эти последние дни, в общем, мы можем сказать, где-то примерно 700 человек выехало из этих двух громад — Ворожбянской и Белопольской. По состоянию на 11 часов из Белопольской громады выехало 36 человек, из Белопольской громады выехал 21 человек. Мероприятия, соответственно, по эвакуации продолжаются

- отметил Григоров.

В этих громадах, в Ворожбянской громаде около 1100 человек, и в Белопольской громаде остается примерно 4000 человек

 - добавил председатель Сумской ОВА.

Григоров подчеркнул, что ситуация остается крайне напряженной: фиксируются удары управляемыми авиабомбами, дронами, артиллерией и минометами. Больше всего страдает Белопольская и Ворожбянская громады.

К сожалению, за сутки погиб мужчина 50 лет возрастом 54 года и ранены две женщины 70 и 77 лет, соответственно в Белопольской и Ворожбянской громаде

- пояснил Григоров.

Напомним

6 мая глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал, что в Белопольской и Ворожбянской громадах продолжается эвакуация гражданского населения, из-за усиления вражеских ударов, в частности управляемыми авиационными бомбами. На тот момент на территории Ворожбянской громады осталось 4700 человек, а Белопольской - 2100 человек.

Алина Волянская

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