В двух прифронтовых громадах Сумщины, несмотря на рекомендации об эвакуации, остается 5000 человек - ОВА
Киев • УНН
В прифронтовых громадах Сумской области остается более 5 тысяч человек, несмотря на рекомендации эвакуироваться. За последние дни оттуда выехало всего 700 человек.
В прифронтовых Белопольской и Ворожбянской громадах Сумской области, несмотря на рекомендацию эвакуации, осталось более 5000 человек. За последние дни эвакуировалось всего 700 человек.
Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Олег Григоров в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Детали
За эти последние дни, в общем, мы можем сказать, где-то примерно 700 человек выехало из этих двух громад — Ворожбянской и Белопольской. По состоянию на 11 часов из Белопольской громады выехало 36 человек, из Белопольской громады выехал 21 человек. Мероприятия, соответственно, по эвакуации продолжаются
В этих громадах, в Ворожбянской громаде около 1100 человек, и в Белопольской громаде остается примерно 4000 человек
Григоров подчеркнул, что ситуация остается крайне напряженной: фиксируются удары управляемыми авиабомбами, дронами, артиллерией и минометами. Больше всего страдает Белопольская и Ворожбянская громады.
К сожалению, за сутки погиб мужчина 50 лет возрастом 54 года и ранены две женщины 70 и 77 лет, соответственно в Белопольской и Ворожбянской громаде
Напомним
6 мая глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщал, что в Белопольской и Ворожбянской громадах продолжается эвакуация гражданского населения, из-за усиления вражеских ударов, в частности управляемыми авиационными бомбами. На тот момент на территории Ворожбянской громады осталось 4700 человек, а Белопольской - 2100 человек.