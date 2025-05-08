Оккупанты сбросили авиабомбу ФАБ-250 на Константиновку: есть раненые и разрушения
Киев • УНН
7 мая оккупанты атаковали Константиновку авиабомбой ФАБ-250, ранив четырех человек. Еще восемь получили легкие повреждения, повреждены дома и магазин.
В среду, 7 мая, около 22:50, российские оккупанты сбросили авиабомбу на многоэтажку в Константиновке Донецкой области. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.
Детали
Оккупанты атаковали город с использованием "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате попадания по многоэтажному дому были ранены трое мужчин и женщина. У них диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение.
Еще восемь гражданских получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели и оказали медицинскую помощь.
По данным Офиса генерального прокурора, еще одна жительница, вероятно, находится под завалами. Кроме того, в городе Константиновка повреждены три многоквартирных дома и магазин.
Напомним
Ночью 5 мая россияне атаковали Краматорск и населенные пункты Краматорского района. В ГСЧС указали также, что ночью враг атаковал дронами предприятие в одном из сел Александровской громады. В результате удара загорелась кровля складского здания.